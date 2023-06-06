Затопление до 80 населенных пунктов: из-за подрыва Каховской ГЭС проводят эвакуацию

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Как отметил Шмыгаль, президент Украины созвал СНБО, после чего проведут заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев", - написал он.

Шмыгаль также сообщил, что оцениваются последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции, однако из-за отсутствия доступа к ней такая оценка усложнена.

Поезд из Херсона

"Укрзализныця" сообщила, что помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

"Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый написал, что в связи с подрывом Каховской ГЭС собирается эвакуационная комиссия во Львове. "Уже известно о плановой эвакуации местных жителей. Должны быть готовы", - написал он в Facebook.

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС ночью, 6 июня. Как сообщили в "Укргидроэнерго", станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Поезд из Херсона в Николаев отходит в 12:00.