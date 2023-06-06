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Подоляк назвал исполнителей и цели подрыва Каховской ГЭС

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Украина, Вторник 06 июня 2023 10:50
Подоляк назвал исполнителей и цели подрыва Каховской ГЭС Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подрыв Каховской ГЭС по предварительным данным осуществила 205-я мотострелковая часть российской армии. Это сделано "в состоянии аффекта" без понимания последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире Breakfast Show.

"Мотивация очевидна… Это тактическая задача, которую Россия пытается решить, чтобы удержать под контролем ситуацию или инициативу, которую они утратили на Донецком направлении", - сказал он.

Подоляк отметил, что сейчас всей линии фронта идет "тестирование обороны России".

По его словам, таким образом РФ пытается "замедлить контрнаступление, оказать психологической давление на наших партнеров: "Смотрите, мы можем повышать ставки в этой войне за счет эскалации на оккупированных территориях".

"На мой взгляд, когда ты находишься в состоянии аффекта, ты не совсем понимаешь последствия, когда камеры обращены. Это все в онлайне происходит", - сказал Подоляк.

Подрыв Каховской ГЭС

По данным прокуратуры Херсонской области, 6 июня 2023 года около 03:00 часов российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

В связи с подрывом ГЭС начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

Военный эксперт Сергей Грабский в комментарии РБК-Украина сказал, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступательные действия украинских военных на юге. По его словам, это лишь доставит проблем врагу, ведь вода подтопит его укрепления.

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