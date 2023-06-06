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Центр окупованої Нової Каховки опинився під водою через підрив ГЕС (відео)

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Нова Каховка, Вівторок 06 червня 2023 12:46
Центр окупованої Нової Каховки опинився під водою через підрив ГЕС (відео) Фото: центр окупованої Нової Каховки опинився під водою через підрив ГЕС (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Центр тимчасово окупованого міста Нова Каховка в Херсонській області затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Центр Нової Каховки опинився під водою внаслідок російського екоциду", - написав він.

У мережі також публікували відео, на якому видно, як лебеді плавають біля будинку культури Нової Каховки.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що окупанти дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Тим часом радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що дамбу могла підірвати 205 мотострілецька частина армії РФ.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Окрім того, у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, є ризик подальшого витоку.

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Новая Каховка Андрій Єрмак
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