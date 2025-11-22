ua en ru
В центре Киева сегодня ограничат дорожное движение: в чем причина

Суббота 22 ноября 2025 01:57
UA EN RU
В центре Киева сегодня ограничат дорожное движение: в чем причина Фото: ограничения будут в связи с проведением охранных мероприятий (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в субботу, 22 ноября, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"22 ноября 2025 года, в связи с проведением охранных мероприятий, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также Билошицкий попросил киевлян и гостей столицы отнестись с пониманием и учесть эту информацию при планировании дня.

Такое же сообщение опубликовано также на стороне Управления государственной охраны в Facebook.

Ограничения движения в Киеве

Напомним, в конце лета, 25 августа, в центре Киева также ограничивали движение дорожного транспорта. Это было связано с визитом иностранных делегаций в столицу.

Говоря о недавних событиях, 14 и 15 ноября было частично ограничено движение на улице Каховской в Днепровском районе Киева. Причиной было то, что дорожники укладывали верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, с 3 по 15 ноября было частично ограничено движение по Броварскому проспекту из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.

