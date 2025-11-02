ua en ru
В Киеве на две недели частично перекроют один из главных проспектов

Киев, Воскресенье 02 ноября 2025 19:20
В Киеве на две недели частично перекроют один из главных проспектов Иллюстративное фото: с 3 по 15 ноября в Днепровском районе частично перекроют движение (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Днепровском районе Киева с 3 по 15 ноября будет частично ограничено движение по Броварскому проспекту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Официальный портал Киева со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Жителей и гостей столицы предупредили, что дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до г. Бровары. Работы будут проводиться поэтапно отдельными ремонтными картами.

В Киеве на две недели частично перекроют один из главных проспектовФото: схема частичного ограничения движения в Днепровском районе (kyivcity.gov.ua)

В коммунальной корпорации извинились за временные неудобства и призвали киевлян учесть ограничения при планировании маршрута.

Напоминаем, с 1 ноября в Киеве и Днепре изменился скоростной режим движения транспорта. Согласно решениям городских советов, завершается период действия летних ограничений, когда разрешенная скорость на отдельных участках превышала 50 км/ч.

В Киеве ограничения скорости движения транспортных средств изменились с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
  • улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

В Днепре скорость теперь ограничена 50 км/ч на таких участках:

  • улица Набережная Заводская, за исключением участков:
  • в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова;
  • от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
  • в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
  • улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) "Днепр";
  • улица Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • мост Кайдакский;
  • мост Усть-Самарский.

РБК-Украина ранее писало о главных ошибках водителя на зимней дороге, а также советы, как сделать зимние поездки более безопасными.

