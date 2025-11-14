В Киеве перекроют одну из улиц в Днепровском районе: сколько продлятся ограничения
В Киеве 14 и 15 ноября частично ограничат движение на улице Каховской в Днепровском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Как отмечается, с 8:00 до 20:00 дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на отрезке от улицы Дениса Рачинского до улицы Пантелеймона Кулиша. Работы будут выполнять при благоприятных погодных условиях.
Схема ограничения движения на ул. Каховской (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за возможные неудобства.
Напомним, в Киеве до 15 ноября частично ограничили движение по Броварскому проспекту из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. Работы проводят поэтапно от станции метро "Лесная" до границы с Броварами.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Киеве и Днепре с 1 ноября изменился скоростной режим: на отдельных участках дорог ограничение снижено до 50 км/ч. В столице это касается четырех магистралей, в Днепре - ряда набережных, шоссе и мостов. Изменения введены после завершения действия летних ограничений скорости.