В Киеве перекроют одну из улиц в Днепровском районе: сколько продлятся ограничения

Пятница 14 ноября 2025 06:40
UA EN RU
В Киеве перекроют одну из улиц в Днепровском районе: сколько продлятся ограничения Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве 14 и 15 ноября частично ограничат движение на улице Каховской в Днепровском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Как отмечается, с 8:00 до 20:00 дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия на отрезке от улицы Дениса Рачинского до улицы Пантелеймона Кулиша. Работы будут выполнять при благоприятных погодных условиях.

В Киеве перекроют одну из улиц в Днепровском районе: сколько продлятся ограничения
Схема ограничения движения на ул. Каховской (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрута и приносят извинения за возможные неудобства.

Напомним, в Киеве до 15 ноября частично ограничили движение по Броварскому проспекту из-за ремонта асфальтобетонного покрытия. Работы проводят поэтапно от станции метро "Лесная" до границы с Броварами.

Также РБК-Украина рассказывало, что в Киеве и Днепре с 1 ноября изменился скоростной режим: на отдельных участках дорог ограничение снижено до 50 км/ч. В столице это касается четырех магистралей, в Днепре - ряда набережных, шоссе и мостов. Изменения введены после завершения действия летних ограничений скорости.

