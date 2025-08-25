ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В центре Киева сегодня ограничат движение по некоторым улицам: в чем причина

Киев, Понедельник 25 августа 2025 06:15
UA EN RU
В центре Киева сегодня ограничат движение по некоторым улицам: в чем причина Фото: мотопатруль в Киеве (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

25 августа в Киеве будут действовать временные ограничения движения из-за визита иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Как уточнили в Управлении государственной охраны Украины, ограничения дорожного движения 25 августа будут действовать в центральных районах столицы.

Они связаны с проведением официальных мероприятий с привлечением иностранных гостей. Участие в мероприятиях будут принимать главы государств, правительств, парламентов и представители международных организаций.

Граждан и гостей столицы призвали учесть эту информацию при планировании поездок по городу, чтобы избежать пробок и задержек.

Управление государственной охраны напомнило, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением "О Государственном Протоколе и Церемониале Украины", утвержденного Указом Президента № 746/2002, во время официальных и рабочих визитов глав иностранных государств и международных организаций им гарантируется государственная охрана.

Сейчас с официальным визитом в Киеве находится генерал Кит Келлог, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Кроме того, ожидается прибытие пастора Марка Бернса, духовного советника президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в пятницу, 22 августа, в Киеве тоже перекрывали центр для автомобилей. Ограничения действовали в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Кроме того, 21 августа в столице частично ограничили движение транспорта и пешеходов на ряде улиц. Причина - ремонтные работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"