До центру Києва через акцію націоналістів стягнули поліцію

Фото: поліція в Києві перед акцією "Нацкорпуса" (npu.gov.ua)

На акції "Нацкорпуса" заплановано участь близько 10 тисяч осіб

До центру Києва через акцію "Національного корпусу" стягнули силовиків, до охорони порядку залучили 3 тис. поліцейських і військових Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що сьогодні в Києві пройде кілька акцій, наймасовіша з яких з участю до 10 тисяч осіб пройде в центрі міста. До охорони порядку залучили посилені наряди поліції і Національної гвардії.

Зазначимо, навколо Адміністрації президента перекрили вулиці ще в ніч на 16 березня. Зокрема, перекрито в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська і Липська. На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків.

Крім того, до цього посольство США опублікувало попередження у зв'язку з мітингом "Національного корпусу" на Майдані Незалежності. Зазначимо, учасники масових акцій мають намір вимагати від керівництва країни і правоохоронних органів притягнути до відповідальності винних у розкраданні оборонних коштів, зокрема, колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.