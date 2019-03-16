ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До центру Києва через акцію націоналістів стягнули поліцію

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 11:39
До центру Києва через акцію націоналістів стягнули поліцію
Фото: поліція в Києві перед акцією "Нацкорпуса" (npu.gov.ua)

На акції "Нацкорпуса" заплановано участь близько 10 тисяч осіб

До центру Києва через акцію "Національного корпусу" стягнули силовиків, до охорони порядку залучили 3 тис. поліцейських і військових Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що сьогодні в Києві пройде кілька акцій, наймасовіша з яких з участю до 10 тисяч осіб пройде в центрі міста. До охорони порядку залучили посилені наряди поліції і Національної гвардії.

Зазначимо, навколо Адміністрації президента перекрили вулиці ще в ніч на 16 березня. Зокрема, перекрито в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська і Липська. На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків.

Крім того, до цього посольство США опублікувало попередження у зв'язку з мітингом "Національного корпусу" на Майдані Незалежності. Зазначимо, учасники масових акцій мають намір вимагати від керівництва країни і правоохоронних органів притягнути до відповідальності винних у розкраданні оборонних коштів, зокрема, колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

 

У Києві намагалися продати 2 літри "червоної ртуті" за 246 тис. євро
Новини України КиївУкроборонпромрозкраданняакцииНацкорпус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся