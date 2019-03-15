Посольство США опублікувало попередження через мітинг "Нацкорпусу"

Фото: посольство США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві рекомендують уникати натовпів і демонстрацій

Посольство США опублікувало попередження у зв’язку із мітингом, який має провести "Національний корпус" у суботу на Майдані Незалежності у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт посольства США.

У посольстві рекомендують уникати натовпів і демонстрацій, дотримуватись місцевих інструкцій правоохоронних органів та слідкувати за новинами ЗМІ.

"У суботу, 16 березня, українське націоналістичне угруповання планує мітингувати на Майдані Незалежності, розташованому на вулиці Хрещатик біля центру міста. Це угрупування було пов'язане з проявом насильства і громадськими заворушеннями, включаючи сутички з поліцією. У цьому районі очікується скупчення людей", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу на Майдані Незалежності відбудеться акція протесту, яку організовує "Національний Корпус", з вимогою посадити за грати фігуранта справи про корупцію в оборонній сфері, звільненого заступника секретаря РНБО Олега Гладковсього.

Відзначимо, що Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони після розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в оборонній сфері.

У розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.

РБК-Україна писало, що минулої суботи в Черкасах під час акції націоналістів організації Національний корпус, які вимагають заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина, сталися сутички з правоохоронцями.