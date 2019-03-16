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Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації президента

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 01:00
Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації президента
Фото: біля Адміністрації президента (РБК-Україна)

На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків

Урядовий квартал у центрі Києва перекрили для руху автомобільного транспорту напередодні запланованих на 16 березня акцій у зв'язку з розкраданнями в оборонній сфері. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Машини поліції блокують проїзд на підходах до Адміністрації президента.

Таким чином перекрито в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська і Липська.

На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків.

 

Фото: поліція перекрила під'їзди до АП

Як відомо, на 12:00 суботи, 16 березня, в центрі Києва заплановані масові акції з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні оборонних засобів.

Посольство США також опублікувало попередження у зв'язку з мітингом, який повинен провести "Національний корпус" у суботу на Майдані Незалежності в Києві.

Нагадаємо, 9 березня відбулися сутички під Адміністрацією президента під час акції націоналістів, які вимагали заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина за корупцію в оборонному секторі.

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