Держдеп США назвав С14 і Нацкорпус "групами ненависті"

Фото: представники С14 (РБК-Україна)

Держдеп США представив звіт про "групи ненависті" в Україні

Державний департамент США вважає українські радикальні організації С14 і Нацкорпус "групами ненависті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Бюро з розвитку демократії, прав людини і демократії в США.

У звіті вказується, що за минулий рік були зафіксовані випадки, коли "групи ненависті" затримували людей при очевидному потуранні правоохоронних органів. Зокрема, члени С14 незаконно затримали чоловіка, якого підозрювали у причетності до "ДНР" і передали його до СБУ. Очевидно, мова йде про бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі.

Крім того, надходили повідомлення від Національної асоціації адвокатів України про залякування з боку С14. Наприклад, у липні радикали напали на адвоката Валентина Рибіна, який захищав підозрюваного в сепаратизмі. Також зафіксовано випадок нападу на журналіста, який висвітлював суд над членами C14, підозрюваними у розгромі табору ромів.

Також повідомляється, що були виявлені кілька випадків, коли уряд виділяв гранти або співпрацював з "групами ненависті". Зокрема, в червні C14 виділили майже півмільйона гривень за проведення молодіжного літнього табору. ЗМІ повідомляли, що C14 та інші "групи ненависті" уклали угоди з владою в різних містах про створення патрульних підрозділів "муніципальної охорони" для забезпечення громадської безпеки.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що спостерігачі на виборах 2019 від "Національних дружин" не будуть силовим способом втручатися у виборчий процес.