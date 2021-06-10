Мета "Північного потоку-2" внести розбрат у трансатлантичну єдність, - Кулеба

Проект "Північний потік-2" може створити непропорційно великі виклики для стримування агресивної політики РФ. Його мета - внести розбрат в трансатлантичну єдність.

За його словами, нинішній підхід до проблеми "Північного потоку-2" в короткостроковій перспективі може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною.

"Але довгостроково цей проект здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ. Мета "Північного потоку-2" якраз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність. Цю проблему неможливо вирішити, просто закривши на неї очі", - заявив міністр.