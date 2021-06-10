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Адміністрація Байдена має намір продовжувати консультації з Україною щодо "Північного потоку-2"

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Четвер 10 червня 2021 08:52
Адміністрація Байдена має намір продовжувати консультації з Україною щодо "Північного потоку-2" Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Таку заяву зробили в Держдепартаменті США у коментарі РБК-Україна.

Там зазначили, що "Північний потік-2" був однією з тем розмови президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським.

"Адміністрація має намір продовжувати консультації з Україною, оскільки ми чинимо тиск на Німеччину з метою усунення ризиків, які "Північний потік-2" представляє для України та європейської енергетичної безпеки", - йдеться в коментарі Держдепартаменту для РБК-Україна.

Там також вітали пряму взаємодію України з урядом Німеччини з цього питання, включаючи візит Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліна цього тижня.

Раніше повідомлялося, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску "Північного потоку-2".

РБК-Україна писало, що Байден обговорить тему російського газопроводу" Північний потік - 2 " на майбутній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Детальніше про закінчення будівництва "Північного потоку-2" , а також про те, що це означає Для України - в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна".

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Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна