"Північний потік-2" підірве трансатлантичну єдність демократичних країн Європи, - МЗС України

Завершення будівництва "Північного потоку-2" загрожує підірвати єдність між країнами Європи. Необхідно цьому запобігти.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в розмові з радником держсекретара США Дереком Шолле, інформують в МЗС.

"Проєкт є не просто поганою угодою для Європи. Це - інструмент гібридної війни Росії, яким Кремль прагне підірвати енергетичну безпеку Європи та трансатлантичну єдність демократичних країн Заходу. В наших спільних інтересах - запобігти цим планам", - наголосив Єнін.

Єнін привернув увагу співрозмовника до серйозних безпекових загроз для України, Європи та США з боку російського геополітичного проєкту "Північний потік-2".

Раніше стало відомо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера із зовнішньополітичних питань Яном Хеккером. На зустрічі обговорять проект "Північний потік - 2".

Нагадаємо, однією з найважливіших тем у розмові президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена 7 червня був запуск російського газопроводу "Північний потік-2".