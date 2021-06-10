Цель "Северного потока-2" внести раздор в трансатлантическое единство, - Кулеба

Проект "Северный поток-2" может создать непропорционально большие вызовы для сдерживания агрессивной политики РФ. Его цель - внести раздор в трансатлантическое единство.

По его словам, нынешний подход к проблеме "Северного потока-2" в краткосрочной перспективе может помочь новой администрации США избежать ухудшения отношений с Германией.

"Но долгосрочно этот проект способен создать непропорционально большие вызовы для общего дела сдерживания агрессивной политики РФ. Цель "Северного потока - 2" как раз и заключается в том, чтобы внести раздор в трансатлантическое единство. Эту проблему невозможно решить, просто закрыв на нее глаза", - заявил министр.