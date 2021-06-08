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Кулеба в Німеччині: "Північний потік-2" розколює союзників

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Вівторок 08 червня 2021 21:42
Кулеба в Німеччині: "Північний потік-2" розколює союзників Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проект "Північний потік-2" розколює союзників. Про це він повідомив під час зустрічі з Державним секретарем Міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба черговий раз підкреслив, що цей проект не тільки підриває енергетичну безпеку України і Європи, а й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході зустрічі Файхт і Кулеба обговорили зміцнення енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною.

При цьому окремою темою розмови стали загрози російського газопроводу"Північний потік - 2".

Нагадаємо, напередодні Блінкен розповів, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску "Північного потоку". Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити " Північний потік-2".

Крім того, російський президент Володимир Путін заявляв, що Росія має намір використовувати транзит через Україну і після запуску "Північного потоку-2", але він додав, що Росія не зобов'язана всіх годувати.

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