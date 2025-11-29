"Это так они хотят достичь соглашения?": посол ЕС возмущена российским ударом по Киеву

"Пока Москва говорит на языке ракет, дронов и крови - как прошлой ночью - любое предложение о мире звучит как фарс. Я возмущена и шокирована действиями России. Это так они хотят достичь соглашения? Или они просто притворяются? Или убийства и атаки более присущи им?", - подчеркнула Матернова.

Посол отметила, что российские ракеты и дроны прошлой ночью были нацелены на энергетическую инфраструктуру, но также были повреждены жилые дома, многоэтажки, частные здания и предприятия.

По ее словам, от ударов по энергетической инфраструктуре страдают дети, женщины и пожилые люди.

"Россия атакует в момент, когда весь демократический мир с тревогой следит за обсуждениями о возможном мирном соглашении, когда наступает холодная зима и когда Украина поражена внутренними политическими беспорядками. Все хотят мира - но только справедливого и устойчивого мира, уважающего суверенитет и достоинство Украины", - подчеркнула посол.