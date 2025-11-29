RU

Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Это так они хотят достичь соглашения?": посол ЕС возмущена российским ударом по Киеву

Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Пока Россия продолжает массированно атаковать Украину ракетами и дронами, любое предложение о мире звучит как фарс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова написала в Facebook.

"Пока Москва говорит на языке ракет, дронов и крови - как прошлой ночью - любое предложение о мире звучит как фарс. Я возмущена и шокирована действиями России. Это так они хотят достичь соглашения? Или они просто притворяются? Или убийства и атаки более присущи им?", - подчеркнула Матернова.

Посол отметила, что российские ракеты и дроны прошлой ночью были нацелены на энергетическую инфраструктуру, но также были повреждены жилые дома, многоэтажки, частные здания и предприятия.

По ее словам, от ударов по энергетической инфраструктуре страдают дети, женщины и пожилые люди.

"Россия атакует в момент, когда весь демократический мир с тревогой следит за обсуждениями о возможном мирном соглашении, когда наступает холодная зима и когда Украина поражена внутренними политическими беспорядками. Все хотят мира - но только справедливого и устойчивого мира, уважающего суверенитет и достоинство Украины", - подчеркнула посол.

 

Массированная атака по Украине 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину, применив 36 ракет различных типов и 596 дронов. Силам ПВО удалось сбить 558 беспилотников и 19 ракет.

Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Киевская область. Известно о погибших, пострадавших и разрушениях.

В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

ЕвросоюзОбстрел КиеваВойна в Украине