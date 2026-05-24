"Это отчаяние Кремля": как мир реагирует на удары РФ по Киеву
Массированный ночной обстрел Украины со стороны РФ демонстрирует жестокость Кремля и его полное пренебрежение к человеческим жизням и мирным переговорам. Использование "Орешника" является безрассудной попыткой запугивания, которая демонстрирует тупик, в который зашел агрессор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Марка Карни.
Террор как признак беспомощности Кремля
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ночное массированное нападение России на Украину является очередным свидетельством жестокости Кремля и полного пренебрежения как к человеческим жизням, так и к любым мирным переговорам.
"Террор против гражданского населения - это не сила. Это отчаяние", - заявила она.
Глава ЕК заверила, что Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и продолжит оказывать поддержку для усиления украинских систем противовоздушной обороны.
Политическая тактика запугивания и реакция ЕС
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к намеренному террору мирных жителей в центрах украинских городов.
По ее словам, применение Москвой баллистической системы "Орешник", предназначенной для переноса ядерных боеголовок, является политической тактикой запугивания и опасным маневром на грани использования ядерного оружия.
Каллас анонсировала, что уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу, чтобы обсудить усиление международного давления на РФ.
Призыв к укреплению безопасности Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон также решительно осудил непрекращающиеся удары РФ по гражданским целям и использование ракеты "Орешник".
По его мнению, такие шаги Москвы демонстрируют лишь дальнейшую эскалацию и безысходность, в которой оказалась страна-агрессор.
Париж заявляет об усилении своей решимости поддерживать Украину для достижения справедливого и прочного мира и укрепления безопасности всего европейского континента.
Позиция Канады: РФ проигрывает войну
Премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава решительно осуждает масштабные ракетные и беспилотные атаки России на гражданские цели в Киеве.
Он отметил, что режим Путина в течение более четырех лет незаконного вторжения неустанно бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома, но сильно недооценивает мужество и силу украинского народа.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной войне агрессии. Они продолжают человеческие страдания и ничего не делают, чтобы изменить тот факт, что Россия проигрывает эту войну", - подчеркнул Карни.
Он добавил, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины и Европы.
Детали масштабного удара по Украине
Напомним, в ночь на 24 мая российские оккупационные войска осуществили чрезвычайно массированную комбинированную атаку по всей территории Украины с помощью ударных беспилотников, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Главным направлением вражеского удара стала столица.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 690 средств воздушного нападения, среди которых 90 ракет и 600 дронов различных типов.
В частности, во время этой атаки враг применил баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", известную как "Орешник". Пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр, а попадание зафиксировали в районе Белой Церкви Киевской области.
Непосредственно в столице под ударом оказались абсолютно все районы города. Разрушениям и масштабным пожарам подверглась Лукьяновка, где в результате атаки сгорели торгово-развлекательный центр и рынок, а также были повреждены жилые дома.