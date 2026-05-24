"Це відчай Кремля": як світ реагує на удари РФ по Києву

Масований нічний обстріл України з боку РФ демонструє жорстокість Кремля та його повну зневагу до людських життів і мирних переговорів. Використання "Орєшніка" є безрозсудною спробою залякування, яка демонструє глухий кут, у який зайшов агресор.

Терор як ознака безпорадності Кремля

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нічний масований напад Росії на Україну є черговим свідченням жорстокості Кремля та повної зневаги як до людських життів, так і до будь-яких мирних переговорів.

"Терор проти цивільного населення - це не сила. Це відчай", - заявила вона.

Очільниця ЄК запевнила, що Європейський Союз твердо стоїть на боці України й продовжить надавати підтримку для посилення українських систем протиповітряної оборони.

Політична тактика залякування та реакція ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому вдається до навмисного терору мирних жителів у центрах українських міст.

За її словами, застосування Москвою балістичної системи "Орєшнік", призначеної для перенесення ядерних боєголовок, є політичною тактикою залякування та небезпечним маневром на межі використання ядерної зброї.

Каллас анонсувала, що вже наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч, щоб обговорити посилення міжнародного тиску на РФ.

Заклик до зміцнення безпеки Європи

Президент Франції Еммануель Макрон також рішуче засудив безперервні удари РФ по цивільних цілях та використання ракети "Орєшнік".

На його думку, такі кроки Москви демонструють лише подальшу ескалацію та безвихідь, у якій опинилася країна-агресор.

Париж заявляє про посилення своєї рішучості підтримувати Україну задля досягнення справедливого й міцного миру та зміцнення безпеки всього європейського континенту.

Позиція Канади: РФ програє війну

Прем'єр Канади Марк Карні заявив, що Оттава рішуче засуджує масштабні ракетні та безпілотні атаки Росії на цивільні цілі в Києві.

Він зауважив, що режим Путіна протягом понад чотирьох років незаконного вторгнення невпинно бомбардує українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки, але сильно недооцінює мужність і силу українського народу.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та покласти край цій незаконній війні агресії. Вони продовжують людські страждання і нічого не роблять, щоб змінити той факт, що Росія програє цю війну", - наголосив Карні.

Він додав, що Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для забезпечення справедливого та міцного миру для України та Європи.