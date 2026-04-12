"Это большая ошибка": Трамп заставил Британию остановить передачу островов Диего-Гарсия
Великобритания официально заморозила план передачи архипелага Чагос под контроль Маврикия. Правительство премьер-министра Кира Стармера пошло на этот шаг после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа на фоне войны в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание POLITICO.
Законопроект, который должен был запустить процесс передачи территорий, не включат до ближайшей речи короля, что означает фактическую остановку процесса. Еще в феврале администрация Стармера начала колебаться и взяли "паузу для размышлений".
Главной причиной стало давление из Вашингтона. Трамп предупредил британского премьера Кира Стармера о последствиях. По мнению американского президента, Стармер делает "большую ошибку":
"Эту землю не следует отбирать у Великобритании, и если это будет разрешено, это будет вредом для нашего Великого Союзника".
Издание акцентирует, что Трамп несколько раз менял позицию. Однако вопрос национальной безопасности США, особенно на фоне войны с Ираном, перевесил дипломатические договоренности Лондона.
Стратегическая база для Британии и США
На острове Диего-Гарсия расположена важнейшая военная база двух союзников. Ее совместно используют США и Великобритания и этот объект имеет ключевое значение для контроля над Индийским океаном.
Великобритания должна была заплатить Маврикию 3,4 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих 100 лет, чтобы обеспечить работу базы в долгосрочной перспективе. Но Трамп высказался против, поэтому в правительстве Британии отложили вопрос.
"Мы продолжаем считать, что соглашение - это лучший способ защитить долгосрочное будущее базы, но мы всегда говорили, что продолжим соглашение только при условии поддержки США", - заявил официальный представитель британского правительства.
В свою очередь Маврикий готовит юридический ответ. Островное государство начало изучать правовые инструменты против Лондона. Это может превратиться в дорогой и изнурительный судебный процесс.
Какие последние события вокруг Ирана
На переговорах между США и Ираном сторонам не удалось достичь ни одного соглашения. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что возвращается в Штаты ни с чем. Однако он отметил, что отсутствие договоренностей "это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем для США".
Дональд Трамп тоже отреагировал на нулевой результат встречи с иранцами. Лидер США сказал, что ему безразлично, будет достигнута сделка с Ираном или нет. По его словам, Америка в любом случае победит.
Кроме этого президент США пригрозил Китаю проблемами, если тот поможет, как свидетельствуют данные разведки, Тегерану поддержкой систем ПВО. В Пекине эти обвинения отрицают и акцентируют, что не участвуют в конфликте на стороне одной из сторон.