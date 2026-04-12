"Это большая ошибка": Трамп заставил Британию остановить передачу островов Диего-Гарсия

Великобритания официально заморозила план передачи архипелага Чагос под контроль Маврикия. Правительство премьер-министра Кира Стармера пошло на этот шаг после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа на фоне войны в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание POLITICO .

Законопроект, который должен был запустить процесс передачи территорий, не включат до ближайшей речи короля, что означает фактическую остановку процесса. Еще в феврале администрация Стармера начала колебаться и взяли "паузу для размышлений".

Главной причиной стало давление из Вашингтона. Трамп предупредил британского премьера Кира Стармера о последствиях. По мнению американского президента, Стармер делает "большую ошибку":

"Эту землю не следует отбирать у Великобритании, и если это будет разрешено, это будет вредом для нашего Великого Союзника".

Издание акцентирует, что Трамп несколько раз менял позицию. Однако вопрос национальной безопасности США, особенно на фоне войны с Ираном, перевесил дипломатические договоренности Лондона.

Стратегическая база для Британии и США

На острове Диего-Гарсия расположена важнейшая военная база двух союзников. Ее совместно используют США и Великобритания и этот объект имеет ключевое значение для контроля над Индийским океаном.

Великобритания должна была заплатить Маврикию 3,4 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих 100 лет, чтобы обеспечить работу базы в долгосрочной перспективе. Но Трамп высказался против, поэтому в правительстве Британии отложили вопрос.

"Мы продолжаем считать, что соглашение - это лучший способ защитить долгосрочное будущее базы, но мы всегда говорили, что продолжим соглашение только при условии поддержки США", - заявил официальный представитель британского правительства.

В свою очередь Маврикий готовит юридический ответ. Островное государство начало изучать правовые инструменты против Лондона. Это может превратиться в дорогой и изнурительный судебный процесс.