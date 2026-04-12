"Це велика помилка": Трамп змусив Британію зупинити передачу островів Дієго-Гарсія
Велика Британія офіційно заморозила план передачі архіпелагу Чагос під контроль Маврикія. Уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера пішов на цей крок після різкої критики з боку президента США Дональда Трампа на тлі війни в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання POLITICO.
Законопроєкт, який мав запустити процес передачі територій, не включать до найближчої промови короля, що означає фактичну зупинку процесу. Ще в лютому адміністрація Стармера почала вагатися і взяли "паузу для роздумів".
Головною причиною став тиск із Вашингтона. Трамп попередив британського прем'єра Кіра Стармера про наслідки. На думку американського президента, Стармер робить "велику помилку":
"Цю землю не слід відбирати у Великої Британії, і якщо це буде дозволено, це буде шкодою для нашого Великого Союзника".
Видання акцентує, що Трамп кілька разів змінював позицію. Проте питання національної безпеки США, особливо на тлі війни з Іраном, переважило дипломатичні домовленості Лондона.
Стратегічна база для Британії та США
На острові Дієго-Гарсія розташована надважлива військова база двох союзників. Її спільно використовують США та Британія і цей об'єкт має ключове значення для контролю над Індійським океаном.
Велика Британія мала сплатити Маврикію 3,4 мільярда фунтів стерлінгів протягом наступних 100 років, щоб забезпечити роботу бази в довгостроковій перспективі. Але Трамп висловився проти, тому в уряді Британії відклали питання.
"Ми продовжуємо вважати, що угода - це найкращий спосіб захистити довгострокове майбутнє бази, але ми завжди казали, що продовжимо угоду лише за умови підтримки США", - заявив офіційний речник британського уряду.
Своєю чергою Маврикій готує юридичну відповідь. Острівна держава почала вивчати правові інструменти проти Лондона. Це може перетворитися на дорогий та виснажливий судовий процес.
Які останні події навколо Ірану
На перемовинах між США та Іраном сторонам не вдалось досягти жодної угоди. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що повертається до Штатів ні з чим. Проте він зауважив, що відсутність домовленостей "це погана новина для Ірану набагато більше, ніж для США".
Дональд Трамп теж відреагував на нульовий результат зустрічі з іранцями. Лідер США сказав, що йому байдуже, буде досягнута угода з Іраном чи ні. За його словами, Америка в будь-якому разі переможе.
Окрім цього президент США пригрозив Китаю проблемами, якщо той допоможе, як свідчать дані розвідки, Тегерану підтримкою систем ППО. У Пекіні ці звинувачення заперечують і акцентують, що не беруть участь у конфлікті на боці жодної зі сторін.