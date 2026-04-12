"Це велика помилка": Трамп змусив Британію зупинити передачу островів Дієго-Гарсія

Велика Британія офіційно заморозила план передачі архіпелагу Чагос під контроль Маврикія. Уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера пішов на цей крок після різкої критики з боку президента США Дональда Трампа на тлі війни в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання POLITICO .

Законопроєкт, який мав запустити процес передачі територій, не включать до найближчої промови короля, що означає фактичну зупинку процесу. Ще в лютому адміністрація Стармера почала вагатися і взяли "паузу для роздумів".

Головною причиною став тиск із Вашингтона. Трамп попередив британського прем'єра Кіра Стармера про наслідки. На думку американського президента, Стармер робить "велику помилку":

"Цю землю не слід відбирати у Великої Британії, і якщо це буде дозволено, це буде шкодою для нашого Великого Союзника".

Видання акцентує, що Трамп кілька разів змінював позицію. Проте питання національної безпеки США, особливо на тлі війни з Іраном, переважило дипломатичні домовленості Лондона.

Стратегічна база для Британії та США

На острові Дієго-Гарсія розташована надважлива військова база двох союзників. Її спільно використовують США та Британія і цей об'єкт має ключове значення для контролю над Індійським океаном.

Велика Британія мала сплатити Маврикію 3,4 мільярда фунтів стерлінгів протягом наступних 100 років, щоб забезпечити роботу бази в довгостроковій перспективі. Але Трамп висловився проти, тому в уряді Британії відклали питання.

"Ми продовжуємо вважати, що угода - це найкращий спосіб захистити довгострокове майбутнє бази, але ми завжди казали, що продовжимо угоду лише за умови підтримки США", - заявив офіційний речник британського уряду.

Своєю чергою Маврикій готує юридичну відповідь. Острівна держава почала вивчати правові інструменти проти Лондона. Це може перетворитися на дорогий та виснажливий судовий процес.