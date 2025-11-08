"Это не про сотни автомобилей": в ГПСУ рассказали об очередях на границе после сбоя

Сбой в базах данных таможни на границе не привел к появлению на пунктах пропуска огромных очередей. Можно говорить о десятках транспортных средств на ПП, но не о сотнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Это не о сотнях автомобилей на каждом из направлений. По состоянию на сейчас очередь несколько увеличилась, но это десятки транспортных средств на границе со странами Европейского Союза", - пояснил он.

По словам Демченко, очереди выросли также на границе с Молдовой - кроме пунктов пропуска "Староказачье" и "Паланка", где количество транспорта существенное.

"По первому по состоянию на сейчас это около 200 автомобилей в очереди ожидает на выезд из Украины. В направлении пункта пропуска "Паланка" это около сотни автомобилей, ожидающих пересечения", - сказал он.