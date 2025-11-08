ua en ru
"Це не про сотні автомобілів": в ДПСУ розповіли про черги на кордоні після збою

Україна, Субота 08 листопада 2025 19:12
Фото: спікер ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Антон Корж

Збій у базах даних митниці на кордоні не призвів до появи на пунктах пропуску величезних черг. Можна казати про десятки транспортних засобів на ПП, але не про сотні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Це не про сотні автомобілів на кожному з напрямків. Станом на зараз черга дещо збільшилася, але це десятки транспортних засобів на кордоні з країнами Європейського Союзу", - пояснив він.

За словами Демченка, черги зросли також на кордоні з Молдовою - окрім пунктів пропуску "Старокозаче" та "Паланка", де кількість транспорту суттєва.

"По першому станом на зараз це близько 200 автомобілів у черзі очікує на виїзд з України. У напрямку пункту пропуску "Паланка" це близько сотні автівок, які очікують на перетин", - сказав він.

Зазначимо, що в Україні 8 листопада тимчасово призупиняли в'їзд та виїзд людей через пункти пропуску на кордоні. Причиною став технічний збій у митниці, але він не вплинув на рух поїздів. Станом на другу половину дня 8 листопада вже відновлено проїзд на авто.

Додамо також, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони. Проте система наразі працює не на всіх прикордонних КПП.

