"Це не про сотні автомобілів": в ДПСУ розповіли про черги на кордоні після збою
Збій у базах даних митниці на кордоні не призвів до появи на пунктах пропуску величезних черг. Можна казати про десятки транспортних засобів на ПП, але не про сотні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Це не про сотні автомобілів на кожному з напрямків. Станом на зараз черга дещо збільшилася, але це десятки транспортних засобів на кордоні з країнами Європейського Союзу", - пояснив він.
За словами Демченка, черги зросли також на кордоні з Молдовою - окрім пунктів пропуску "Старокозаче" та "Паланка", де кількість транспорту суттєва.
"По першому станом на зараз це близько 200 автомобілів у черзі очікує на виїзд з України. У напрямку пункту пропуску "Паланка" це близько сотні автівок, які очікують на перетин", - сказав він.
Зазначимо, що в Україні 8 листопада тимчасово призупиняли в'їзд та виїзд людей через пункти пропуску на кордоні. Причиною став технічний збій у митниці, але він не вплинув на рух поїздів. Станом на другу половину дня 8 листопада вже відновлено проїзд на авто.
Додамо також, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони. Проте система наразі працює не на всіх прикордонних КПП.