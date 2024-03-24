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"Это риск". В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая пересекла границу

Фото: Польша не сбила российскую ракету (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польское командование отмечает, что военные знали, что российская ракета, которая утром пролетела над Люблинщиной, вернется обратно в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Украинская противовоздушная оборона знает, что большинство российских ракет прилетает с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада. Поэтому Российская Федерация намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада", - заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцек Горышевский.

Он отметил, что польские военные знали, что российская ракета вернется обратно в Украину.

Он также пояснил, что решение о том, что ракета не будет сбита, было принято Оперативным командованием ВС.

"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", - отметил спикер.

По словам подполковника Горышевского, попытка сбить ракету составила бы больший риск для местных жителей.

"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов - боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты", - отметил он.

 

Ночной обстрел Украины

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты из стратегической авиации выпустили 29 крылатых ракет, а также 28 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

В то же время, сегодня российская ракета залетела на территорию Польши, за тревогой была поднята авиация. Позже Минобороны заявило, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы она залетела в глубь территории.

Из-за пролета ракеты Польша вызвала российского посла "на ковер".

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