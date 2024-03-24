UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це ризик". У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка перетнула кордон

Фото: Польща не збила російську ракету (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польське командування наголошує, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла над Люблінщиною, поверне назад в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Українська протиповітряна оборона знає, що більшість російських ракет прилітає зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу. Тому Російська Федерація навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу" - заявив речник Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Горишевський.

Він наголосив, що польські військові знали, що російська ракета поверне назад в Україну.

Він також пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, було прийнято Оперативним командуванням ЗС.

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір" - зазначив речник.

За словами підполковника Горишевського, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", - зазначив він. 

 

Нічний обстріл України

Цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Окупанти зі стратегічної авіації випустили 29 крилатих ракет, а також 28 "Шахедів". Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

Водночас сьогодні російська ракета залетіла на територію Польщі, за тривогою була піднята авіація. Пізніше Міноборони заявило, що Польща збила б російську ракету, якби вона залетіла углиб території.

Через проліт ракети Польща викликала російського посла "на килим".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійна Росії проти УкраїниОкупанти