"Це ризик". У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка перетнула кордон

"Українська протиповітряна оборона знає, що більшість російських ракет прилітає зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу. Тому Російська Федерація навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу" - заявив речник Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Горишевський.

Він наголосив, що польські військові знали, що російська ракета поверне назад в Україну.

Він також пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, було прийнято Оперативним командуванням ЗС.

"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір" - зазначив речник.

За словами підполковника Горишевського, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", - зазначив він.