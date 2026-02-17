"Это просто разговоры для бедных": Каспаров о переговорах по Украине, Путине и будущем России

Пока Запад ищет "серединку" в переговорах, Кремль готовится к глобальной войне. Российский диктатор не хочет ее завершения, а возвращение армии с фронта грозит появлением новых Пригожиных внутри страны.

Есть ли шанс на компромисс в переговорах с Путиным и почему будущее новой России зависит от победы Украины в войне - в интервью РБК-Украина рассказал известный российский оппозиционер и политик Гарри Каспаров.

Главное:

О переговорах: Каспаров считает переговоры Трампа "коррупционными" и деловыми, поскольку их ведут не дипломаты, а бизнесмены (Виткофф).

Каспаров считает переговоры Трампа "коррупционными" и деловыми, поскольку их ведут не дипломаты, а бизнесмены (Виткофф). О Путине: Диктатор не прекратит войну, потому что она - единственный механизм удержания его власти. Возвращение миллионной армии "садистов" в РФ приведет к новому мятежу.

Диктатор не прекратит войну, потому что она - единственный механизм удержания его власти. Возвращение миллионной армии "садистов" в РФ приведет к новому мятежу. О НАТО: Членство в Альянсе - это "фикция". Пятая статья не сработает, если в Белом доме не будет лидера уровня Рейгана.

Членство в Альянсе - это "фикция". Пятая статья не сработает, если в Белом доме не будет лидера уровня Рейгана. О Китае: В случае распада РФ Китай выдвинет претензии на все территории от Байкала до Владивостока.

Фото: Гарри Каспаров раскритиковал НАТО (инфографика РБК-Украина)

О переговорах

"Пока не произнесена ключевая фраза, определяющая причину войны как желание Путина ликвидировать украинскую государственность и восстановить российско-советское имперское влияние на Восточную Европу, то все остальное - это просто разговоры для бедных", - заявляет Каспаров.

По его мнению, компромисс в переговорах будет означать, что Путин просто перегруппируется и пойдет дальше. Каспаров убежден, война для Путина не заканчивается в Украине.

"У нас есть первопричины войны, и попытка найти договоренность, не устраняя эти причины - она обречена на провал", - добавляет он.

Читайте также: Война закончится через месяц? США и Украина обсудили сроки возможной сделки с РФ, - Reuters

О Путине

Каспаров утверждает, что для Путина не существует варианта просто прекратить войну.

"Путин будет продолжать войну, потому что она стала главным механизмом удержания его власти... Путин - это война. Путинская Россия - это военный лагерь", - отмечает он.

Мирные соглашения с Путиным, по мнению Каспарова, являются иллюзией. Каспаров убежден, что война не может закончиться, пока Путин находится у власти. Даже если он допустил ошибки, он 25 лет чувствует систему координат власти лучше любого западного лидера.

Каспаров считает, что Путин боится собственной армии внутри страны и они никогда не вернутся в Россию. Поскольку, если отправить "сотни тысяч убийц и садистов" домой - вопрос времени, когда появится новый Пригожин.

О Трампе

"Трампа вообще не интересует никто, кроме Трампа. Ни Украина, ни Россия, ни даже Америка. Это интересы Трампа, интересы семьи Трампа", - считает Каспаров.

А участие зятя Трампа и его бизнес-партнера в переговорах по Украине указывает на то, что "в основе этих разговоров лежит личная выгода".

Читайте также: Переговоры в Женеве: Трамп сделал предупреждение для украинской делегации

О позиции Европы

Каспаров считает, что Европа пытается делать "хорошую мину при плохой игре", когда говорит, что надо искать варианты для окончания войны.

"То есть мы видим, что простейшие слова "Украина должна победить", они до сих пор не произнесены", - добавляет он.

Каспаров отмечает, что европейцы пытаются "найти какой-то, даже не компромисс, а какую-то серединку, как-то избежать принятия кардинальных решений".

"Попытка европейцев оттянуть неизбежное показывает микроскопический калибр сегодняшнего европейского лидерства", - считает Каспаров.

О США

Каспаров называет ситуацию в США "плохим сном, который должен закончиться".

"Я вырос в мире, в котором в Америке действовали правила. Был Сенат, был Конгресс. Сегодня это банановая республика...Пока что Трамп в состоянии управлять внешней политикой, и каждый день ухудшает общую ситуацию в мире", - заявляет он.

Фото: Гарри Каспаров о США (инфографика РБК-Украина)

О НАТО

По мнению Каспарова, членство в НАТО - это "фикция", а пятая статья НАТО работает, когда в Белом доме кто-то вроде Рейгана или Картера, но не при Трампе или Байдене.

"Сейчас наиболее здравомыслящие европейцы, европейские политики, не говорят об этом, но считают, если Украина продержится еще хотя бы год, и у них будет время выстроить оборону", - считает он.

Читайте также: Три года до войны: в Германии готовятся к нападению России на НАТО

О России

"Вот мы говорим о Российской империи. Она обречена, конечно. Останется ли Россия в тех географических границах, которые есть сегодня - сильно сомневаюсь", - отмечает он.

В то же время, по мнению Каспарова, сегодня сложно сказать, какой будет Россия после распада путинской империи.

"Не факт, что тотальный распад - это хорошо. Именно потому, что пол-России станет Китаем...Китай имеет огромные территориальные претензии к России. Претензии Китая - это, в принципе, практически все от Байкала до Владивостока", - добавляет он.

При этом, он отмечает, что без победы Украины в войне в России ничего не произойдет.