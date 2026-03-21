"Это не правосудие, а военное преступление": в России осудили трех подростков из Мелитополя

В России незаконно осудили трех подростков из временно оккупированного Мелитополя, обвинив их в "терроризме". Ребята получили сроки от 7 до 8,5 лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA.
По данным инициативы, 19 марта 2026 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговоры Виктору Азаровскому (8 лет 6 месяцев), Олегу Шоколу (7 лет 6 месяцев) и Денису Василику (7 лет).
Подростков задержали осенью 2023 года, когда им было всего 16-17 лет. Несмотря на незаконное перемещение с оккупированной территории, Россия судила их по собственному законодательству как граждан РФ.
Процесс проходил в закрытом режиме без доступа международных наблюдателей.
Более двух лет ребят незаконно удерживали в ненадлежащих условиях, подвергая избиениям, пыткам и психологическому давлению. В частности, их держали в СИЗО №2 в Таганроге, которое известно жестоким обращением с украинцами.
По словам адвоката Виктора Азаровского, из-за условий содержания у парня начались серьезные проблемы со здоровьем - он не мог спать и есть, а кожа на руках была покрыта ранами.
"Это не правосудие. Это - преследование детей и военное преступление. Россия системно использует незаконные задержания, пытки и судебные процессы как инструмент давления на украинских детей", - отмечают в инициативе.
В Bring Kids Back UA подчеркнули, что возвращение каждого украинского ребенка, которого депортировала или принудительно переместила РФ, остается безусловным приоритетом для государства.
Напомним, Россия систематически использует оккупированные территории для милитаризации украинской молодежи.
В частности, в Донецке захватчики превращают детские песенные конкурсы в инструменты пропаганды, где вместо микрофонов детям дают в руки автоматы, навязывая культ войны.
Также сообщалось, что РФ создала целую сеть учреждений - от санаториев до военных баз - где похищенных украинских детей пытаются "перевоспитывать". Кроме уроков "патриотизма", несовершеннолетних готовят к будущей службе в российской армии.
Ранее благодаря инициативе Bring Kids Back UA из оккупации удалось спасти еще семерых детей. Они рассказали о постоянном давлении захватчиков и реальной угрозе быть принудительно мобилизованными в ряды оккупационных войск по достижении совершеннолетия.