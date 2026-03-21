"Це не правосуддя, а воєнний злочин": в Росії засудили трьох підлітків з Мелітополя

У Росії незаконно засудили трьох підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя, звинувативши їх у "тероризмі". Хлопці отримали терміни від 7 до 8,5 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA.
За даними ініціативи, 19 березня 2026 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вироки Віктору Азаровському (8 років 6 місяців), Олегу Шоколу (7 років 6 місяців) та Денису Василику (7 років).
Підлітків затримали восени 2023 року, коли їм було лише 16-17 років. Попри незаконне переміщення з окупованої території, Росія судила їх за власним законодавством як громадян РФ.
Процес відбувався у закритому режимі без доступу міжнародних спостерігачів.
Понад два роки хлопців незаконно утримували в неналежних умовах, піддаючи побиттям, тортурам та психологічному тиску. Зокрема, їх тримали у СІЗО №2 у Таганрозі, яке відоме жорстоким поводженням із українцями.
За словами адвокатки Віктора Азаровського, через умови утримання у хлопця почалися серйозні проблеми зі здоров’ям - він не міг спати та їсти, а шкіра на руках була вкрита ранами.
"Це не правосуддя. Це - переслідування дітей і воєнний злочин. Росія системно використовує незаконні затримання, тортури та судові процеси як інструмент тиску на українських дітей", - наголошують в ініціативі.
У Bring Kids Back UA підкреслили, що повернення кожної української дитини, яку депортувала або примусово перемістила РФ, залишається безумовним пріоритетом для держави.
Нагадаємо, Росія систематично використовує окуповані території для мілітаризації української молоді.
Зокрема, у Донецьку загарбники перетворюють дитячі пісенні конкурси на інструменти пропаганди, де замість мікрофонів дітям дають до рук автомати, нав’язуючи культ війни.
Також повідомлялося, що РФ створила цілу мережу закладів - від санаторіїв до військових баз - де викрадених українських дітей намагаються "перевиховувати". Окрім уроків "патріотизму", неповнолітніх готують до майбутньої служби в російській армії.
Раніше завдяки ініціативі Bring Kids Back UA з окупації вдалося врятувати ще сімох дітей. Вони розповіли про постійний тиск загарбників та реальну загрозу бути примусово мобілізованими до лав окупаційних військ після досягнення повноліття.