Трамп: я не буду заключать мирную сделку, это должны сделать Украина и РФ
Президент США Дональд Трамп отметил, что заключать мирную сделку по завершению войны России против Украины - это не его дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.
Трамп пригрозил, что он может выйти из переговоров по Украине и тогда это "будет конец". Тогда война не будет урегулирована.
Президент отметил, что он верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заполучить всю Украину. Но Трамп хочет встречи, чтобы рассмотреть параметры урегулирования. После этого он пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.
"Я не буду заключать соглашение, это не мое дело заключать соглашение, соглашение должны заключить двое (РФ и Украина - ред.). Россия должна вернуться к развитию своей страны, большой страны, у них 11 часовых поясов. У нее есть большой потенциал, а их экономика функционирует плохо", - добавил он.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, на фоне будущей встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в СМИ появились слухи о том, что две страны готовят сделку по заморозке войны РФ против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что успеха не будет, если Вашингтон с Москвой договорятся без Киева.
При этом премьер Индии Нарендра Моди и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд в сегодняшнем разговоре с Зеленским поддержали идею о том, что переговоры по завершению войны должны проходить при участии Украины.