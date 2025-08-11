Трамп: я не буду заключать мирную сделку, это должны сделать Украина и РФ

Президент США Дональд Трамп отметил, что заключать мирную сделку по завершению войны России против Украины - это не его дело.

Трамп пригрозил, что он может выйти из переговоров по Украине и тогда это "будет конец". Тогда война не будет урегулирована.

Президент отметил, что он верит в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет заполучить всю Украину. Но Трамп хочет встречи, чтобы рассмотреть параметры урегулирования. После этого он пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

"Я не буду заключать соглашение, это не мое дело заключать соглашение, соглашение должны заключить двое (РФ и Украина - ред.). Россия должна вернуться к развитию своей страны, большой страны, у них 11 часовых поясов. У нее есть большой потенциал, а их экономика функционирует плохо", - добавил он.