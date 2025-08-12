ua en ru
Трамп и Вэнс в среду проведут онлайн-встречу с Зеленским, - ABC News

Вторник 12 августа 2025 23:22
UA EN RU
Трамп и Вэнс в среду проведут онлайн-встречу с Зеленским, - ABC News Архивное фото: Зеленский, Трамп и Джей ди Вэнс (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По данным издания, на онлайн-встрече также будут присутствовать европейские союзники.

Встреча Трампа и Путина

Уже в эту пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Она состоится в городе Анкоридж, что на Аляске.

По словам Трампа, он планирует обсудить урегулирование войны России против Украины. А также хочет призвать Путина прекратить боевые действия.

Кроме этого Трамп рассчитывает договориться с диктатором об обмене территориями между Украиной и Россией. Однако Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашение по Украине, поскольку это должны сделать Киев и Москва.

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 августа, подчеркнул, что Украина не будет отдавать России Донбасс.

Детально о том, когда Трамп встречался с Путиным и о чем говорили - читайте в материале РБК-Украина.

