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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Это последний шанс для Путина": глава МИД Польши оценил возможные последствия переговоров

Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры Украины и России, если они состоятся в Стамбуле, могут стать решающим моментом для диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции Impact 2025, сообщает РБК-Украина.

Сикорский назвал эти переговоры "последним шансом" для президента РФ принять то, что американцы называют "предложением".

"Я думаю, что если Путин его не примет - то есть не согласится, как Украина, на прекращение огня и серьезные переговоры, то президент Трамп может изменить свою политику в отношении него", - заявил польский министр.

По словам Сикорского, последствия возможного отказа России от мирного диалога уже вырисовываются. В частности, в США предложили жесткие экономические меры против стран, которые сотрудничают с Россией.

Речь идет о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает "разрушительные санкции" против РФ.

В частности, в случае его принятия импортные тарифы на продукцию из стран, которые покупают российские энергоносители, могут вырасти до 500%.

"Под этим законопроектом уже стоит почти 80 подписей, то есть его поддерживает большинство сенаторов-республиканцев", - добавил Сикорский.

Переговоры Украины и России в Турции

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение о прекращении боевых действий, однако выразил готовность возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. В ответ Зеленский заявил, что Украина не возражает против начала диалога с Москвой, но подчеркнул, что обязательным условием для этого должно стать введение режима тишины.

Позже Турция официально подтвердила, что готова выступить посредником в запланированном диалоге.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что большинство сенаторов поддерживают законопроект о "сокрушительных санкциях против РФ и покупателей ее нефти и газа, если глава Кремля Владимир Путин не начнет вести серьезные переговоры о мире в Украине. Как отметил союзник Трампа, законопроект поддерживают 72 сенатора.

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