"Це останній шанс для Путіна": глава МЗС Польщі оцінив можливі наслідки переговорів

Сікорський назвав ці переговори "останнім шансом" для президента РФ прийняти те, що американці називають "пропозицією".

"Я думаю, що якщо Путін її не прийме - тобто не погодиться, як Україна, на припинення вогню і серйозні переговори, то президент Трамп може змінити свою політику щодо нього", - заявив польський міністр.

За словами Сікорського, наслідки можливої відмови Росії від мирного діалогу вже вимальовуються. Зокрема, у США запропонували жорсткі економічні заходи проти країн, які співпрацюють із Росією.

Йдеться про законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає "руйнівні санкції" проти РФ.

Зокрема, у разі його ухвалення імпортні тарифи на продукцію з країн, які купують російські енергоносії, можуть зрости до 500%.

"Під цим законопроектом уже стоїть майже 80 підписів, тобто його підтримує більшість сенаторів-республіканців", - додав Сікорський.