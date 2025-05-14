"Це останній шанс для Путіна": глава МЗС Польщі оцінив можливі наслідки переговорів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що переговори України та Росії, якщо вони відбудуться в Стамбулі, можуть стати вирішальним моментом для диктатора Володимира Путіна.
Про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції Impact 2025, повідомляє РБК-Україна.
Сікорський назвав ці переговори "останнім шансом" для президента РФ прийняти те, що американці називають "пропозицією".
"Я думаю, що якщо Путін її не прийме - тобто не погодиться, як Україна, на припинення вогню і серйозні переговори, то президент Трамп може змінити свою політику щодо нього", - заявив польський міністр.
За словами Сікорського, наслідки можливої відмови Росії від мирного діалогу вже вимальовуються. Зокрема, у США запропонували жорсткі економічні заходи проти країн, які співпрацюють із Росією.
Йдеться про законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає "руйнівні санкції" проти РФ.
Зокрема, у разі його ухвалення імпортні тарифи на продукцію з країн, які купують російські енергоносії, можуть зрости до 500%.
"Під цим законопроектом уже стоїть майже 80 підписів, тобто його підтримує більшість сенаторів-республіканців", - додав Сікорський.
У ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відхилив пропозицію щодо припинення бойових дій, однак висловив готовність відновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. У відповідь Зеленський заявив, що Україна не заперечує проти початку діалогу з Москвою, але підкреслив, що обов'язковою умовою для цього має стати введення режиму тиші.
Пізніше Туреччина офіційно підтвердила, що готова виступити посередником у запланованому діалозі.
Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість сенаторів підтримують законопроєкт про "нищівні санкції проти РФ і покупців її нафти й газу, якщо очільник Кремля Володимир Путін не почне вести серйозні переговори щодо миру в Україні. Як зазначив союзник Трампа, законопроєкт підтримують 72 сенатори.
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