Это обновление в iOS 26 может ускорить ваш iPhone, но есть нюанс

Третья публичная бета iOS 26 уже доступна, и она добавила несколько небольших улучшений для iPhone. Но есть одно изменение, которое особенно бросается в глаза и реально делает работу смартфона быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar , специализирующееся на технологиях.

Что нового

После установки iOS 26 public beta 3 вы, скорее всего, сразу заметите разницу: открытие и закрытие приложений стало гораздо более быстрым, а сами приложения мгновенно реагируют на ваши касания.

Вместо того чтобы ждать, пока приложение заполнит экран, оно появляется почти сразу. Видео ниже демонстрирует ускорение на практике.

В объективных цифрах разница между iOS 18 и третьей бетой iOS 26 минимальна - всего несколько миллисекунд. Но на практике это ощущается очень явно. Пользователи отмечают, что теперь можно быстро запускать приложения, не дожидаясь окончания анимации.

Особенно это заметно в ситуациях, когда нужно мгновенно открыть, например, камеру, чтобы запечатлеть уникальный момент. Несмотря на то, что такие моменты случаются не часто, ощущение повышенной отзывчивости iPhone приятно и заметно.

iOS 26 beta 6 brings new animations when opening and closing apps pic.twitter.com/u2BiXZDVTg — Aaron (@aaronp613) August 11, 2025

Небольшой нюанс

Стоит понимать, что улучшение касается только того, как быстро иконка приложения загружается и отображается на экране. Содержание самого приложения загружаться быстрее не будет.

Если приложение плохо оптимизировано или долго показывает контент, бета-версия iOS 26 не ускорит его работу. Эффект зависит от того, какие приложения вы используете чаще всего.

Тем не менее, для качественных приложений с быстрой загрузкой внутренних процессов разница будет заметна сразу, как только iOS 26 выйдет в финальной версии.