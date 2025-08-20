Это обновление в iOS 26 может ускорить ваш iPhone, но есть нюанс
Третья публичная бета iOS 26 уже доступна, и она добавила несколько небольших улучшений для iPhone. Но есть одно изменение, которое особенно бросается в глаза и реально делает работу смартфона быстрее.
Что нового
После установки iOS 26 public beta 3 вы, скорее всего, сразу заметите разницу: открытие и закрытие приложений стало гораздо более быстрым, а сами приложения мгновенно реагируют на ваши касания.
Вместо того чтобы ждать, пока приложение заполнит экран, оно появляется почти сразу. Видео ниже демонстрирует ускорение на практике.
В объективных цифрах разница между iOS 18 и третьей бетой iOS 26 минимальна - всего несколько миллисекунд. Но на практике это ощущается очень явно. Пользователи отмечают, что теперь можно быстро запускать приложения, не дожидаясь окончания анимации.
Особенно это заметно в ситуациях, когда нужно мгновенно открыть, например, камеру, чтобы запечатлеть уникальный момент. Несмотря на то, что такие моменты случаются не часто, ощущение повышенной отзывчивости iPhone приятно и заметно.
iOS 26 beta 6 brings new animations when opening and closing apps pic.twitter.com/u2BiXZDVTg— Aaron (@aaronp613) August 11, 2025
Небольшой нюанс
Стоит понимать, что улучшение касается только того, как быстро иконка приложения загружается и отображается на экране. Содержание самого приложения загружаться быстрее не будет.
Если приложение плохо оптимизировано или долго показывает контент, бета-версия iOS 26 не ускорит его работу. Эффект зависит от того, какие приложения вы используете чаще всего.
Тем не менее, для качественных приложений с быстрой загрузкой внутренних процессов разница будет заметна сразу, как только iOS 26 выйдет в финальной версии.
