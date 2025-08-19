Обновления для избранных: какие iPhone получат iOS 26 и функции ИИ (полный список)
Новая операционная систему iOS 26 от Apple принесет значительные обновления и эксклюзивные возможности для миллионов пользователей. Однако не все владельцы iPhone смогут воспользоваться этими инновациями.
РБК-Украина рассказывает, какие модели получат новую прошивку, а также кто будет иметь доступ к революционному искусственному интеллекту Apple Intelligence.
Какие модели iPhone получат iOS 26
Согласно официальному списку, iOS 26 будет доступна для iPhone 11 и более новых моделей. Это означает, что владельцы iPhone XR, XS и старших версий, которые работают на устаревших процессорах, не смогут обновить свою систему до iOS 26.
Это решение Apple объясняется необходимостью более мощного аппаратного обеспечения для бесперебойной работы всех новых функций. Обновление получат все устройства, оснащенные процессором A13 Bionic и более новыми, что обеспечит стабильную работу и высокую производительность.
Полный список совместимых моделей iPhone, которые будут поддерживать iOS 26:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (второго поколения и более новые)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 (вся серия)
- iPhone 17 (вся серия, которая еще не анонсирована)
Что нужно для работы Apple Intelligence
Стоит отметить, что хотя большинство новых моделей получит обновление, функционал Apple Intelligence будет доступен только на самых новых и мощных устройствах. Это связано с тем, что нейронные двигатели, которые необходимы для работы ИИ, есть только в определенных процессорах.
Apple Intelligence будет работать на таких моделях:
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- Вся линейка iPhone 16
- Вся линейка iPhone 17
Это означает, что даже владельцы iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 не будут иметь доступа к эксклюзивным функциям ИИ, таких как усовершенствованная работа с текстом, создание изображений и улучшенный персональный ассистент. Это стратегическое решение Apple, направленное на стимулирование пользователей к приобретению новых устройств.
Почему Apple урезает поддержку старых моделей
Основными причинами являются производительность и безопасность. Новые версии операционных систем требуют больше ресурсов, поэтому поддержка старых процессоров становится неэффективной. Это может привести к замедлению работы устройства, более быстрой разрядке батареи и общему ухудшению пользовательского опыта.
Кроме того, Apple сосредотачивается на безопасности. Новые функции защиты и обновления системы, как правило, создаются под возможности новых процессоров, что позволяет компании гарантировать высокий уровень безопасности для своих пользователей. Отказ от поддержки старых устройств также упрощает процесс разработки и тестирования новых версий ОС.
Вас может заинтересовать:
- Сколько места реально может занять бета-версия iOS 26
- 13 скрытых возможностей iOS 26, которые облегчат жизнь владельцам iPhone
- iOS 26 приносит 6 функций с Android