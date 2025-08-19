ua en ru
Действительно ли iOS 26 весит 50 ГБ: раскрываем правду

Вторник 19 августа 2025 13:55
Действительно ли iOS 26 весит 50 ГБ: раскрываем правду iOS 26 может оставить без места владельцев iPhone на 128 ГБ (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple снова оказалась в центре внимания - на этот раз из-за размера бета-версии новой iOS 26. В сети сообщают, что обновление занимает рекордные 50 гигабайт памяти, и это вызывает шок у владельцев iPhone.

РБК-Украина разбирается, действительно ли iOS 26 занимает половину памяти iPhone.

Половина памяти уходит под систему

Для базовых моделей с накопителем на 128 ГБ это означает, что сама операционная система заберет почти половину доступного места еще до установки приложений и хранения личных файлов.

Пользователи массово делятся скриншотами загрузки в соцсетях и признаются, что не верят в столь гигантские требования мобильной ОС.

Действительно ли iOS 26 весит 50 ГБ: раскрываем правдуВнушительный размер бета-версии iOS 26 (фото: Стартапенко: ІТ, технології)

Кто пострадает больше всего

Особенно критичной ситуация станет для владельцев базовых версий iPhone. Чтобы поставить iOS 26, им придется удалять фото, видео и приложения, а после установки свободной памяти останется крайне мало.

Фактически Apple подталкивает покупателей к более дорогим моделям с расширенным объемом накопителя.

Стоит отметить, что iOS 26 занимает 50 ГБ не у всех пользователей. Некоторые владельцы iPhone в Threads делятся скриншотами, где указанный объём составляет всего около 20 ГБ.

Это показывает, что размер системы может сильно варьироваться в зависимости от модели устройства, установленных приложений и других факторов.

Действительно ли iOS 26 весит 50 ГБ: раскрываем правдуУ других объем бета-версии iOS 26 занимает меньше места (фото: Threads/fawlog)

Это только бета

Стоит отметить, что речь идет о бета-версии, которая содержит дополнительные отладочные файлы. Финальный релиз, ожидаемый в сентябре, может быть "полегче", но эксперты сомневаются, что разница будет значительной.

Тем более Apple продолжает нагружать систему новыми функциями - от инструментов искусственного интеллекта до сервисов дополненной реальности.

Вынужденная модернизация

Для владельцев старых или базовых моделей выбор окажется неприятным: либо отказаться от обновлений и остаться без новых функций и защиты, либо столкнуться с критической нехваткой памяти.

Фактически компания делает использование младших версий iPhone неудобным, вынуждая пользователей переходить на устройства от 256 ГБ и выше.

Что советуют эксперты

Разработчики рекомендуют пока не ставить бета-версию iOS 26 на iPhone с малым объемом памяти и дождаться выхода финальной сборки. Возможно, Apple оптимизирует систему, но рассчитывать на серьезное снижение размера не стоит.

Тенденция рынка

Рост требований к памяти - не только проблема Apple. Современные мобильные ОС включают локальное машинное обучение, обработку фото и видео, AR-сервисы. Однако 50 ГБ для смартфонной системы выглядит чрезмерным: для сравнения, Windows 11 занимает примерно столько же.

Если Apple не пересмотрит архитектуру iOS 26, пользователи рискуют столкнуться с ситуацией, когда базовые версии iPhone окажутся фактически непригодны для работы с актуальными обновлениями.

