13 скрытых функций iOS 26, которые упрощают жизнь с iPhone

Apple традиционно делает акцент на масштабных обновлениях вроде Apple Intelligence и переработанных приложений. Но в iOS 26 есть и менее заметные улучшения, которые делают iPhone удобнее в повседневной жизни.

РБК-Украина рассказывает о 13 скрытых функциях iOS 26, которые вы могли не заметить, со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

AirPods теперь понимают, когда вы заснули

В iOS 26 наушники AirPods автоматически ставят звук на паузу, если система определяет, что вы заснули. Это избавит от ситуации, когда вы просыпаетесь под случайный подкаст или громкую музыку.

CarPlay теперь поддерживает Handoff

Функция автоматического переключения устройств теперь работает и с CarPlay. Например, вы слушали подкаст в магазине - сев в машину, iPhone предложит продолжить с того же места.

Приложение Дневник стало серьезнее

Теперь Дневник поддерживает несколько журналов, изображения и карты с геометками. Приложение доступно и на iPad и Mac с синхронизацией через iCloud. Особенно оценят те, кто раньше считал Дневник слишком простым.

Приложение Дневник (фото: 9to5Mac)

История паролей в новом приложении Passwords

Теперь можно отслеживать изменения паролей для каждой учетной записи. Удобно, если вы забыли старый пароль или пытаетесь восстановить доступ.

Поддержка Markdown в Заметках

Приложение Notes теперь поддерживает импорт и экспорт в формате Markdown - полезно для пользователей, работающих с другими редакторами.

Умная диктовка с учетом ваших правил

Функция диктовки теперь лучше справляется с нестандартными словами, включая имена и местные термины. Вы можете произносить слова по буквам, и iOS вас поймет.

Гибкая настройка "Отложить" для будильника

Теперь можно настраивать длительность повтора сигнала: от 1 до 15 минут. Больше контроля над утренним пробуждением.

Повтор сигнала будильника теперь можно настроить (фото: 9to5Mac)

Настройки SIM-карт и режимов Focus

Для устройств с двумя SIM-картами появилась возможность отключать одну из них в зависимости от режима Focus. Идеально для разделения личной и рабочей жизни.

Умное поведение eSIM в поездках

iOS 26 может автоматически отключать travel-SIM, когда вы возвращаетесь домой. FaceTime и iMessage при этом продолжают работать с домашним номером.

Улучшенные оценки батареи

В меню батареи теперь отображается предполагаемое время до нужного уровня заряда, а также появилась адаптивная система энергопотребления, подстраивающаяся под ваши привычки.

Оценка состояния батареи и адаптивная мощность (фото: Apple)

Больше поддержки арабского языка

Калькулятор получил поддержку восточно-арабских цифр и интерфейс справа налево. Новый клавиатурный режим позволяет вводить арабский и английский текст одновременно.

Улучшения в подкастах

Приложение Подкасты получило функцию "Улучшить диалоги" для четкости речи. Также появились расширенные скорости воспроизведения от 0.5x до 3x. Но функция "пропустить тишину" пока так и осталась только в Диктофоне.

Подкасты улучшают звук и контроль скорости (фото: 9to5Mac)

Защита от заблокированных контактов в Safety Check

Теперь при блокировке пользователя можно сразу отозвать все доступы, которыми вы делились ранее. Это касается фото, местоположения, документов и другого контента.

Что еще добавила Apple в iOS 26

Обновление включает новые элементы дизайна, улучшения Apple Intelligence и полезные функции в Музыке и Сообщениях. Но именно такие "незаметные" фичи делают систему удобной и запоминающейся.