"Это неприемлемо": у Трампа обвинили Индию в финансировании войны против Украины

Заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер открыто обвинил Индию в финансировании войны в Украине. Он заявил, что Индия активно покупает нефть у Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В эфире одного из американских телеканалов Миллер сказал, что в США считают неприемлемым то, что Индия покупает российскую нефть.

"Он (Дональд Трамп, - ред.) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России... Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это поразительный факт", - сказал он.

Издание отмечает, что критика со стороны Миллера стала самой острой из всего, что администрация президента США говорила об Индии.