"Это неприемлемо": у Трампа обвинили Индию в финансировании войны против Украины
Заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер открыто обвинил Индию в финансировании войны в Украине. Он заявил, что Индия активно покупает нефть у Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В эфире одного из американских телеканалов Миллер сказал, что в США считают неприемлемым то, что Индия покупает российскую нефть.
"Он (Дональд Трамп, - ред.) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России... Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это поразительный факт", - сказал он.
Издание отмечает, что критика со стороны Миллера стала самой острой из всего, что администрация президента США говорила об Индии.
При этом сам Миллер - не просто один из самых влиятельных помощников Трампа, но и заместитель руководителя аппарата Белого дома. Поэтому его слова имеют значительно большее значение, чем другая критика от других чиновников.
Откажется ли Индия от нефти из РФ?
Недавно в СМИ появились сообщения, что нефтеперерабатывающие заводы Индии с прошлой недели временно прекратили закупки российской нефти. Причинами этого якобы стали сокращение скидок и заявления президента США Дональда Трампа о возможных санкциях: он заявил, что США установят пошлины в размере 25% против Индии.
Как сообщал Bloomberg, по состоянию на 1 августа у берегов Индии застряли по меньшей мере 4 танкера с российской нефтью. Однако, по данным издания NYT, несмотря на угрозы Трампа, Индия все же не откажется от российской нефти. А позже стало известно, что власти не давали НПЗ приказа не покупать нефть в России.
Детальнее о ситуации вокруг этого читайте в материале "Трамп накажет Индию из-за нефти Путина? Остановят ли санкции войну в Украине".