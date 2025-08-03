Индия не запрещала нефтеперерабатывающим заводам покупать нефть РФ, - Bloomberg
Власти Индии не давали указание нефтеперерабатывающим заводам прекратить покупку российской нефти. Решение о прекращении импорта из России еще не принято.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников, Индия не запрещала покупать российскую нефть, поскольку чиновники пытаются удовлетворить энергетические потребности и поддерживать связи с РФ, не вызывая гнева президента США Дональда Трампа.
Собеседники издания отметили, что решение о прекращении импорта из России еще не принято. Поэтому и государственные, и частные НПЗ имеют право покупать нефть из разных источников.
Как добавляет Bloomberg, закупка сырой нефти остается коммерческим решением, которое компании могут принимать самостоятельно.
Сокращение или прекращение закупок российской нефти заставит Индию снова поставлять нефть из стран Персидского залива, которая стоит дороже. А Нью-Дели не хочет увеличивать свои расходы на импорт.
Откажется ли Индия от нефти из РФ
Напомним, на днях западные СМИ сообщили, что государственные НПЗ Индии с прошлой недели временно прекратили закупки российской нефти. Причинами этого якобы стали сокращение скидок и заявления президента США Дональда Трампа о возможных санкциях.
Трамп также предупреждал, что США установят пошлины в размере 25% против Индии.
Как сообщал Bloomberg, по состоянию на 1 августа у берегов Индии застряли по меньшей мере 4 танкеры с российской нефтью. Однако, по данным издания NYT, несмотря на угрозы Трампа, Индия все же не откажется от российской нефти.
Больше о том, накажет ли Трамп Индию из-за российской нефти - узнайте в материале РБК-Украина.