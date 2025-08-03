Индия не запрещала нефтеперерабатывающим заводам покупать нефть РФ, - Bloomberg

Власти Индии не давали указание нефтеперерабатывающим заводам прекратить покупку российской нефти. Решение о прекращении импорта из России еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников, Индия не запрещала покупать российскую нефть, поскольку чиновники пытаются удовлетворить энергетические потребности и поддерживать связи с РФ, не вызывая гнева президента США Дональда Трампа.

Собеседники издания отметили, что решение о прекращении импорта из России еще не принято. Поэтому и государственные, и частные НПЗ имеют право покупать нефть из разных источников.

Как добавляет Bloomberg, закупка сырой нефти остается коммерческим решением, которое компании могут принимать самостоятельно.

Сокращение или прекращение закупок российской нефти заставит Индию снова поставлять нефть из стран Персидского залива, которая стоит дороже. А Нью-Дели не хочет увеличивать свои расходы на импорт.