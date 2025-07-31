Трамп накажет Индию из-за нефти Путина? Остановят ли санкции войну в Украине

Американский президент Дональд Трамп накануне объявил о введении 25%-й пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти. Причем внимание привлек один из поводов, непосредственно связанный Украиной.

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Трамп вводит 25%-ю пошлину для Индии

Один из поводов - покупка дешевой нефти из России

Трамп не доволен, что деньги за нефть идут на войну против Украины

Индия уже отказывается от российской нефти

Стратегия Трампа по Украине может сработать, но есть нюанс

Что сказал Трамп о пошлинах для Индии

В среду президент США заявил, что введет пошлину в размере 25% на товары из Индии. Она вступит в силу в конце недели в дополнение к "штрафу" из-за закупки дешевой нефти и военных товаров их России. По сути, это вторичные санкции против Москвы.

По его словам, Индия - друг и стратегический партнер США, но между странами относительно мало торговли из-за индийский пошлин и "самых жестких и неприятных" торговых барьеров.

"Кроме того, они всегда покупали много военной техники в России и являются крупнейшим покупателем энергии в России, наряду с Китаем. В то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине - все это не хорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф, начиная с 1 августа", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Позже он намекнул, что все еще шанс достичь сделки во избежание повышенных тарифов. И в свойственной себе манере добавил: "вы узнаете это до конца недели".

Сегодня Трамп сделал еще одно резкое заявление об Индии, но уже в контексте заочной перепалки с замглавы российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

Последний нервно отреагировал на дедлайн американского президента для мирной сделки с Украиной. И заявил, что каждый новый ультиматум - это якобы шаг к войне между Россией и США.

Трамп припомнил тому его президентский срок, заявил о том, что Медведев "ступил на очень опасную территорию" и посоветовал следить за словами.

"Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики. Мы почти не ведем бизнес с Индией… так же Россия и США почти не ведут бизнес между собой", - добавил президент.

Как на заявления Трампа отреагировала Индия

Заявление Трампа появилось за несколько дней до истечения срока для новых торговых сделок. Индия одной из первых начала переговоры с США. Еще в апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в эту страну объявил о согласовании "круга полномочий" для переговоров.

У Индии одни из самых высоких ввозных пошлин среди крупных экономик со средней ставкой около 17%. Она давно использует тарифы для защиты миллионов своих фермеров, которые занимаются натуральным хозяйством.

Торговля сельхоз продукцией была главным препятствием в переговорах. Индия выражала обеспокоенность из-за выращенных в США генетически модифицированных культур, а также отношения США к молочным коровам - почитаемому символу в индуистской культуре.

Правительство премьера Нарендры Моди "приняло во внимание" заявление Трампа и изучает его последствия.

"Правительство предпримет все необходимые меры для защиты наших национальных интересов, как это было в случае с другими торговыми соглашениями", - говорится в сообщении.

Тем временем, по данным Reuters, несмотря на то, что до дедлайна еще сутки, уже есть первые последствия. В частности, государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery уже прекратили закупки российской нефти.

С прошлой недели они делают ставки на нефть из стран Ближнего Востока и Западной Африки. Компании и министерство нефти Индии пока официально не комментируют ситуацию. Но известно, что на долю государственных заводов приходится более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Может ли решение Трампа быть частью его стратегии по Украине

Заявления Трампа в адрес Индии прозвучали после того, как ранее он дал России десятидневный срок для прекращения боевых действий в Украине. Дедлайн истекает на следующей неделе - 8 августа.

Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине, поскольку его войска бьют ракетами и ударными дронами по тыловым украинским городам и продолжают наступление, подрывая мирные усилия Белого дома. Если мирной сделки не будет, против покупателей российской нефти будут введены вторичные санкции в виде повышенных пошлин.

На этом фоне появилось мнение, что движение Трампа в сторону пошлин для Индии стало частью его новой стратегии на прекращение войны в Украине.

В частности, введение тарифов в отношении партнеров России, которые помогают ее экономике держаться на плаву, сохранять военный потенциал и финансировать войну, может являться элементом политики давления с целью заставить Путина по-настоящему сесть за стол переговоров. То есть надавить на Кремль через его союзников.

Однако исследовательская компания ClearView Energy Partners (Вашингтон, округ Колумбия) склоняется к тому, что комментарии Трампа по Индии могут быть скорее давлением на достижение двусторонней торговой сделки, нежели попыткой реально повлиять на Россию.

"Тем не менее, торговое давление сегодня не исключает мирного давления завтра, и мы бы не ставили против дополнительного прогноза экономической силы покупателей российской сырой нефти", - идется в аналитической записке.

Вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов продвигает украинская сторона. Согласно этой стратегии, как только Москва перестанет получать в том числе доходы за свою дешевую нефть, она согласится на переговоры и прекращение войны.

Проблема в том, что сами по себе эти санкции не являются гарантией достижения мира. Однако в комплексе с более широкими мерами могут стать важным фактором давления на Путина.

В частности, если они сработают эффективно, то реально могут сократить доходы Кремля. Ключевой момент - согласится ли на такие ограничения Индия, а с ней и Китай как крупнейший торговый партнер России, или начнут искать обходные пути.

Пока же Москва демонстрирует, что ей все равно и только усиливает ракетные и дроновые удары по Украине. И реальных признаков того, что хотя бы это может прекратиться после 8 августа или санкционных шагов Трампа, нет.

При подготовке использовались публикации Reuters, Politico, Axios и Newsweek.