Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии, - Bloomberg

По меньшей мере четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии. Они не могут разгрузиться из-за отказа индийских НПЗ от нефти из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным отслеживания судов, танкеры Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре вблизи города Джамнагар. Суда в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луги, где обычно загружается флагманская российская нефть Urals.

Они должны были разгрузиться 2 и 3 августа. Танкеры Achilles и Elyte имеют грузоподъемность около 700 тысяч баррелей каждый. Оба танкера находятся под санкциями ЕС и Великобритании.

Два других танкера, Destan и Horae , также простаивают у индийского побережья с нефтью марки Urals. Танкеры были загружены в период с 24 июня по 1 июля, согласно данным отслеживания судов.