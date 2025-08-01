Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии, - Bloomberg
По меньшей мере четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии. Они не могут разгрузиться из-за отказа индийских НПЗ от нефти из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно данным отслеживания судов, танкеры Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре вблизи города Джамнагар. Суда в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луги, где обычно загружается флагманская российская нефть Urals.
Они должны были разгрузиться 2 и 3 августа. Танкеры Achilles и Elyte имеют грузоподъемность около 700 тысяч баррелей каждый. Оба танкера находятся под санкциями ЕС и Великобритании.
Два других танкера, Destan и Horae, также простаивают у индийского побережья с нефтью марки Urals. Танкеры были загружены в период с 24 июня по 1 июля, согласно данным отслеживания судов.
Ожидается, что Destan, на который наложены санкции ЕС и Британии, достигнет порта Сикка в ближайшие дни. Horae, пункт назначения которого остается неизвестным, не подпадает под санкции ЕС, Великобритании или США. Пункты назначения танкеров могут измениться.
Индия отказывается от нефти РФ
Как сообщало издание Reuters, государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии с прошлой недели временно прекратили закупки российской нефти. По данным издания, причинами стали сокращение скидок на российское сырье и заявления президента США Дональда Трампа о возможных санкциях.
Несмотря на то, что крупнейшими покупателями российской нефти в Индии остаются частные компании Reliance Industries и Nayara Energy, именно государственные НПЗ контролируют более 60% перерабатывающих мощностей страны.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 30 июля заявил, что установит пошлины в размере 25% против Индии, начиная с 1 августа.
Больше о том, накажет ли Трамп Индию из-за российской нефти и как это повлияет на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.