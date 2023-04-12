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Это бесчеловечная агрессия России. В ЕС пообещали наказать виновных в казни украинского военного

Фото: в ЕС пообещали наказать виновных в казни украинского военного (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз найдет и привлечет к ответственности российских военных преступников, виновных в жестоком убийстве украинского военного.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер Еврокомиссии Набила Массрали Тhe Guardian.

В ЕС считают, что если правдивость видео с казнью украинского военного будет подтверждена, то это еще одно доказательство пренебрежения РФ к международному праву. Кроме этого, ЕС пообещал привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

"У нас нет больше информации о правдивости видео. Однако, если она подтвердится, это будет еще одним жестоким напоминанием о бесчеловечной природе российской агрессии", - сказала спикер ЕС Набила Массрали.

Она также отметила, что Россия должна соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву и гарантировать человечное обращение с военнопленными.

"ЕС подчеркивает готовность привлечь к ответственности всех исполнителей и соучастников военных преступлений, совершенных в контексте агрессивной войны РФ против Украины", - подчеркнула она.

Казнь украинского военного

Напомним, 11 апреля сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Россияне отрезали голову военному, сняли это на камеру и опубликовали в сети.

Отметим, что СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского пленника.

Между тем, в Минобороны призвали украинцев не выдвигать свои предположения относительно того, кого могли убить кафиры и подчеркнули, что компетентные органы устанавливают личность украинского военного.

Также в Офисе президента считают, что страны, предлагавшие Украине договориться с РФ о "мире в обмен на земли", должны почувствовать реальный запах так называемого "российского мира".

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