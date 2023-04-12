У Зеленского после видео с казнью обратились к странам, призывающим "договориться" с РФ

После казни оккупантами украинского военного некоторые страны, предлагавшие Украине договориться с РФ о "мире в обмен на земли", должны почувствовать реальный запах так называемого "российского мира".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российский военный под запись с наслаждением отрезает голову украинскому пленному. Чтобы доказать свою животную сущность и еще раз убедить мир в кровожадности РФ… Возможно, "миротворцы", которые цинично предлагают нам "обменивать земли на мир", наконец-то почувствуют реальный запах "ru- мира"?" - написал Подоляк.

Казнь украинского военного

Напомним, вчера, 11 апреля сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Россияне отрезали голову военному, сняли это на камеру и опубликовали в сети.

Отметим, что СБ У приступила к расследованию жестокого убийства украинского пленного.

Между тем, в Минобороны призвали украинцев не выдвигать свои предположения относительно того, кого могли убить оккупанты и подчеркнули, что компетентные органы устанавливают личность украинского военного.

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