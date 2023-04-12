Личность казненного военного устанавливают. Украинцев просят не выдвигать свои предположения

Компетентные органы устанавливают личность украинского военного, которого казнили российские оккупанты. Тем временем, украинцев призывают не выдвигать свои предположения до официальных выводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

Она подчеркнула, что российские военные преступники будут обязательно отвечать за свое преступление.

Маляр отметила, что с первых минут появления видео казни военного оккупантами все компетентные украинские службы изучают его покадрово, чтобы идентифицировать военных преступников.

"Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать - идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов", - написала она.

Заместитель министра обороны призвала иметь уважение к близким погибшего и не делать никаких публичных предположений относительно его личности, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его.

Маляр также призвала остановить распространение этого видео и любых подобных видеокадров.

"Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ - нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", - добавила она.

РБК-Украина сообщало, что в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского защитника. СБУ начала расследование преступления.

На видео уже отреагировал президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель ОП Андрей Ермак.

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