Це нелюдська агресія Росії. В ЄС пообіцяли покарати винних у страті українського військового

Європейський Союз знайде та притягне до відповідальності російських воєнних злочинців, які винні у жорстокому вбивстві українського військового.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі Тhe Guardian.
У ЄС вважають, що якщо правдивість відео зі стратою українського військового буде підтверджено, то це є ще одним доказом зневаги РФ до міжнародного права. Окрім цього ЄС пообіцяв притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.
"Ми не маємо більше інформації про правдивість відео. Однак, якщо вона підтвердиться, це буде ще одним жорстоким нагадуванням про нелюдську природу російської агресії", - сказала речниця ЄС Набіла Массралі.
Вона також зауважила, що Росія має дотримуватись зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і гарантувати людяне поводження з військовополоненими.
"ЄС підкреслює готовність притягнути до відповідальності усіх виконавців та співучасників воєнних злочинів скоєних у контексті агресивної війни РФ проти України", - підкреслила вона.
Нагадаємо, 11 квітня мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни відрізали голову військовому, зафільмували це на камеру та опублікували в мережі.
Зазначимо, що СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого.
Тим часом в Міноборони закликали українців не висувати свої припущення щодо того, кого могли вбити окупанти та наголосили, що компетентні органи встановлюють особу українського військового.
Також в Офісі президента вважають, що країни, які пропонували Україні домовитися з РФ про "мир в обмін на землі", мають відчути реальний запах так званого "російського миру".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.