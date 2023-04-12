СБУ начала расследование жестокой казни украинского военного

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет - достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Реакция

На жесткую казнь военного уже отреагировали в Главном управлении разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что сейчас проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

"Речь идет о незаконной казни со стороны террориста, и это очередной факт нарушения всех возможных и невозможных норм и правил ведения войны. Это факт, на который мир должен обратить внимание не только с сочувствием, но и с совместной работой для привлечения к ответственности всех виновных", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что виновные - это не только исполнители. Так, выкладывание видео - это свидетельство, что подобная геноцидная политика является целенаправленной государственной политикой РФ.

В целом оккупанты выкладывают подобный контент раз в несколько недель или месяц. Так, недавно мы видели видео казни украинского бойца за лозунг "Слава Украине".

По его словам, цель такой политики, в частности, попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, запугать их. Однако Юсов уверен, что им это не удается сделать.

Отметим, что вчера в сети появилось видео казни, вероятно, украинского военного, на котором видно, как россияне отрезают ему голову. В Офисе президента пообещали, что агрессор понесет ответственность за свои поступки.

Сегодня CNN сообщило, что существует еще одно видео казни украинских военных.

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