Хваленое Путиным ПВО не справилось: в оккупированном Крыму взрывы на военных объектах РФ
Неизвестные дроны атаковали оккупированный Крым ночью 19 марта. В результате пострадал зенитно-ракетный полк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSiNT канал "Крымский ветер".
Известно, что боевые дроны ударили по оккупированному Севастополю, мысу Фиолент, где сосредоточен ЗРП россиян. К тому же оказалось, что ПВО оккупантов "Панцирь" не сработало на многочисленные пролеты беспилотников.
"Еще в районе парка Победы и ТЦ "Метро" в Севастополе слышен пролет хороших дронов", - говорится в одном из пабликов.
В движении "АТЕШ" допускают, что удар также был нанесен по 475 центру РЭБ Черноморского флота РФ.
Как оказалось, на Фиоленте много целей: дивизион 12-го ракетного полка, полк РЭБ, часть радиотехнической разведки и радиолокационная рота, сообщил "Крымский ветер".
Над бухтой Омега насчитали 9 дронов с перерывом в 5 минут.
Также подписчики в пабликах сообщили о взрывах в Феодосии, пока детальной информации нет.
Удары по Крыму
Напомним, накануне "призраки" ГУР поразили новейшую радиолокационную станцию "Валдай" российской армии во временно оккупированном Крыму.
Также днями ранее сообщалось, что украинская разведка вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.
Еще мы писали, что Силы обороны Украины поразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" и пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.