"Это не наша война": Сийярто ответил на критику Украины относительно "Мадяра"

Венгрия запретила "Мадяру" въезд в страну

Напомним, 28 августа стало известно, что Венгрия запретила въезд одному из командиров ВСУ из-за ударов украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, этому офицеру якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.

Позже стало известно, что командир ВСУ, которому запретили въезд - это командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Информацию подтвердили у премьер-министра Виктора Орбана.

"Мадяр" отреагировал на такие санкции. Он отметил, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский возмутился и приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадяра" посетить Польшу.

Позже Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста из-за запрета на въезд "Мадяра".