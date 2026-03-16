"Это не наша война". Германия резко ответила на призыв Трампа по Ормузскому проливу

"Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания, однако дополнительные военные корабли в регионе вряд ли этому способствуют", - сказал Писториус, комментируя соответствующий призыв президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что у Германии есть ответственность за восточный фланг Альянса и Атлантику.

"Это наша первая ответственность. Все остальное - это вещи, которые могут добавляться в отдельных случаях или же нет", - уточнил министр.

Что говорил Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что странам, которые получают нефть через Ормузский пролив, необходимо присоединиться к американо-израильской операции против Ирана.

Он призвал сделать так, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, несмотря на попытки Ирана его заблокировать.

Австралия, Франция, Япония, Китай и Британия уже заявили о том, что они не намерены отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив.