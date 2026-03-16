"Це не наша війна". Німеччина різко відповіла на заклик Трампа щодо Ормузької протоки

"Це не наша війна, ми її не починали. Ми хочемо дипломатичних рішень і швидкого закінчення, однак додаткові військові кораблі в регіоні навряд чи цьому сприяють", - сказав Пісторіус, коментуючи відповідний заклик президента США Дональда Трампа.

Він зазначив, що Німеччина має відповідальність за східний фланг Альянсу та Атлантику.

"Це наша перша відповідальність. Все інше - це речі, які можуть додаватися в окремих випадках або ж ні", - уточнив міністр.

Що говорив Трамп

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що країнам, які отримують нафту через Ормузьку протоку, необхідно приєднатися до американо-ізраїльської операції проти Ірану.

Він закликав зробити так, щоб Ормузька протока залишалася відкритою, незважаючи на спроби Ірану її заблокувати.

Австралія, Франція, Японія, Китай і Британія вже заявили про те, що вони не мають наміру відправляти свої військові кораблі в Ормузьку протоку.