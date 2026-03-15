США обсуждают с союзниками совместное патрулирование Ормузского пролива

18:05 15.03.2026 Вс
2 мин
Ормузский пролив снова в центре геополитической игры
aimg Сергей Козачук
США обсуждают с союзниками совместное патрулирование Ормузского пролива Фото: США ведут переговоры с союзниками по патрулированию Ормузского пролива (Getty Images)

США ведут активные переговоры со странами-союзниками по совместному патрулированию Ормузского пролива для защиты судоходства на фоне военной напряженности в Иране.

Об этом заявил посол США в ООН Майк Вольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Трамп готовит "командную работу" в Ормузском проливе: что будет с транзитом нефти

Переговоры о безопасности

Майк Вольц подтвердил, что Вашингтон рассматривает привлечение международных партнеров как необходимый шаг для стабильности мировой экономики. Он отметил, что переговоры о помощи в открытии пролива уже продолжаются.

"Мы безусловно будем приветствовать, поощрять и даже требовать их участия для помощи собственным экономикам", - подчеркнул посол США в ООН.

Призыв к союзникам прозвучал после того, как Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая, Франции, Японии, Великобритании и других стран отправки военных кораблей в регион для совместной миссии с США.

Реакция международных партнеров

Пока что большинство стран выражают осторожность. В Китае призвали к немедленному прекращению боевых действий, подчеркнув общую ответственность за энергоснабжение.

В Великобритании подтвердили факт консультаций, но без конкретных обязательств по флоту.

"Великобритания сейчас обсуждает с нашими союзниками и партнерами ряд вариантов обеспечения безопасности судоходства в регионе", - сообщили в британском Минобороны.

В то же время в Японии отметили, что любое решение об отправке военных судов столкнется со "значительными препятствиями" внутри страны.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовит "командную работу" в Ормузском проливе, призывая союзников объединить усилия для патрулирования региона.

Кроме того, в Белом доме подтвердили возможность развертывания военных конвоев США для обеспечения безопасности торговых судов на фоне угрозы со стороны Ирана.

В то же время стало известно, что Европа ведет тайные переговоры с Ираном, пытаясь найти дипломатический выход из кризиса и избежать масштабной эскалации в регионе.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
